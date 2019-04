Rasformirana poslanička grupa Dveri u Skupštini Srbije

Beta pre 4 sata

Poslanička grupe Dveri u Skupštini Srbije više ne postoji pošto su iz nje izašli poslanik Zoran Radojičić i Srđan Nogo koji su nedavno isključeni iz te stranke, potvrđeno je agenciji Beta u Dverima.Da je poslanička grupa zvanično rasformirana navodi se i na sajtu parlamenta na kome su Dverjani navedeni kao poslanici koji ne pripadaju ni jednom poslaničkom klubu.Poslanik Srđan Nogo izbačen je iz Dveri pre dva meseca, dok je Zoran Radojičić izbačen početkom aprila uz obrazloženje da je "delovao u okviru frakcije radi preuzimanja stranke mimo procedure koja je propisana Statutom".Radojičić je po izbacivanju iz stranke za "Politiku" rekao da ga niko nije zvao na sednicu na kojoj se govorilo o njegovom izbacivanju, iako je i sam član Predsedništva Dveri. Kazao je da je i više nego očigledno da je cilj da se iz pokreta isključe svi koji ne misle kao Boško Obradović pre unutarstranačkih izbora u junu.Odluku o izbacivanju Srđana Noga iz stranke donela je u februaru disciplinska komisija stranke zbog, kako su tada naveli, "kontinuiranog delovanja suprotno odlukama najviših organa Pokreta, čime je grubo prekršio Statut".Priliku da govore o rasformiranju poslaničkog kluba Dveri danas je iskoristio i poslanik Srpske napredne stranke Vladimir Orlić koji je o tome govorio na sednici parlamenta.Nogo: Predstavljaću u parlamentu politiku zbog koje sam i izabranBivši funckioner Dveri Srđan Nogo izjavio je danas da su on i Zoran Radojičić odlučili da formalizuju isključenje iz Dveri, izađu i iz poslaničke grupe u Skupštini Srbije i nastave da na najbolji način predstavljaju poliitku za koju su izabrani i građane koji su ih birali.Nogo, koji je pre dva meseca isključen iz Dveri rekao je da do danas nije izašao iz poslaničke grupe jer je opozicija bojkotovala parlament, ali da on i Radojičić pretpostavljaju da će se opozicija u maju vratiti u skupštinu pa žele da nastupaju tada samostalno."U ovom periodu je bio bojkot i nije predstavljalo problem kada se ne učestvuje u radu, ali kako sad izgledaju stvari opozicija će se vratiti u Skupštinu i nisam hteo da me događaji zatiču, pa smo odlučili Radojičić i ja da formalizujemo naše isključenje i izašli smo i samim tim nema poslaničke grupe Dveri više", rekao je Nogo agenciji Beta.On je kazao da očekuje da se opozicija vrati u skupštinu u maju, za kada je najavljena sednica o Kosovu."Sve je to jedno veliko foliranje oni će se u maju vratiti, pa ne bi Dragan Đilas pravio poslanički klub da nema izbor biće u redovnom terminu i zato se u maju ubacuje Kosovo kao pokrivalica za povratak opozicije", ocenio je Nogo osvrćući se na formiranje poslaničke grupe na čijem je čelu Marinika Tepić, potpredsednica novonastale Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa.Janjušević: Ključna stvar je sprečiti Vučića da preda Kosovo, to možemo sa i bez poslaničkog klubaPoslanica Dveri Marija Janjušević izjavila je danas da tu stranku nije uzdrmalo to što je izlaskom dva poslanika ostala bez poslaničke grupe u Skupštini Srbije i da će oni koji su i dalje u Dverima nastaviti snage da usmeravaju ka tome da predsednika Srbije Aleksandra Vučića "spreče u predaji Kosova"."Zašto bi nas uzdrmalo nešto što ne remeti ni politiku stranke, niti buduće korake. Naša ključna stvar je sada sprečiti Aleksandra Vučića da preda Kosovo i da potpiše bilo šta. To možemo da radimo u poslaničkoj grupi i mimo nje i to jeste naša dužnost", rekla je Janjušević agenciji Beta.Ona je navela i da se Dveri spremaju za zajedničke akcije sa ostakom opozicije i za protest najavljen 4. maja.Janjušević je kazala i da ne želi ništa loše da govori o svojim bivšim saborcima.Obradović: Ne bavimo se formiranjem novog kluba, ali nije isključeno da će do toga doćiPredsednik Dveri Boško Obradović izjavio je danas da se ta stranka trenutno ne bavi formiranjem novog poslaničkog kluba u Skupštini Srbije, ali da nije isključeno da će do toga doći u dogovoru sa drugim kolegama iz opozicionih redova."Kolege narodni poslanici Srđan Nogo i Zoran Radojičić su odavno krenuli svojim samostalnim političkim putem, tako da je to ovim njihovim prelaskom u samostalne poslanike samo formalizovano", naveo je Obradović u pisanoj izjavi pošto su Dveri u parlamentu ostale bez poslaničkog kluba, jer su iz njega izašli Nogo i Radojičić.Kako je naveo, Srpski pokret Dveri ima četiri narodna poslanika u republičkoj skupštini i oni poštuju odluku ujedinjene opozicije iz Sporazuma sa narodom o napuštanju svih skupštinskog zasedanja od republičkog, preko pokrajinskog, do lokalnog nivoa.Fokus svih njihovih poslaničkih aktivnosti je na obilasku Srbije, razgovoru sa građanima i učestvovanju u uličnim protestima protiv vlasti, dodao je Obradović."Trenutno se ne bavimo formiranjem novog poslaničkog kluba u Narodnoj skupštini, ali nije isključeno da će do toga doći u dogovoru sa drugim kolegama iz opozicionih redova. Sada nas čeka nešto mnogo važnije, a to su protesti 24. i 27. aprila, kao i formiranje Slobodne zone u Beogradu 4. maja. Tada će zasedati i paralelni, Narodni parlament na otvorenom i tamo će biti i svi narodni poslanici Dveri u svakodnevnoj komunikaciji sa građanima", naveo je Obradović.Poslanička grupa Dveri danas je rasformirana pošto su iz nje izašli Nogo i Radojičić.Nedavno je tu poslaničku grupu napustio i Miladin Ševarlić, koji je na izbornoj listi bio nestranačka ličnost. Iz poslaničke grupe je izašao jer nije želeo da bojkotuje rad parlamenta.Od sedam poslanika koji su nekada činili poslaničku grupu Dveri privrženi lideru te stranke Bošku Obradoviću ostali su još Dragan Vesović, Ivan Kostić i Marija Janjušević.Za poslanički klub potrebno je najmanje pet poslanika.