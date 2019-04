Dodik: Sastanak sa papom će sve objasniti

Navodi se da je Dodik sinoć prokomentarisao izjavu bošnjačkog člana Predsedništva BiH Šefika Džaferovića, koji je rekao da Dodik posetu Vatikanu ne realizuje u ime Predsedništva, kako to u javnosti želi da se predstavi. "Kada sam sleteo na aerodrom u Rim dočekao me je zvanični protokol Vatikana, tako da ne znam šta bi još trebalo da objasnim. Mislim da je to uobičajeno u okviru procedura koje važe u Predsedništvu, da član Predsedništva...