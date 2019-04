Umereno do potpuno oblačno sa kišom, do 20 stepeni

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno vreme, pre podne na jugozapadu, a posle podne i u ostalim krajevima mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni, na jugu jugozapadni. Jutarnja temperatura od šest do 10 stepeni, najviša dnevna od 15 do 20. GZS/...