Narednih dana pljuskovi

Očekuju se i veće količine padavina. Duvaće slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Temperatura tokom celog dana od 10 do 12°C. Narednih dana promenljivo oblačno i sve toplije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. U sredu će duvati i pojačan severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u sredu do 19°C, u četvrtak oko 20°C, a u petak i subotu do 23°C. Autor:...