Dvoje ubijeno, četvoro teško ranjeno u Severnoj Karolini (VIDEO)

Prema izveštajima lokalnih medija, policija je uhapsila osobu osumnjičenu za napad a veruje se da je reč o studentu. Policija zasada nije objavila njegov identitet. Napad je izveden zadnjeg dana akademske godine. Završni ispiti počinju iduće nedelje, navodi Reuters, a prenosi HRT. http:// Two dead, four injured after shooting on UNC Charlotte campus; suspect in custody, police say. https://t.co/T4n5aVx389 pic.twitter.com/myvkwJYIT1 — ABC...