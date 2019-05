Vremenska prognoza: U subotu sunčano, a onda kreće potop

SUNČANO i toplo. Takvo nas vreme očekuje u subotu , sudeći po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posle jutarnjih od pet do 11 stepeni Celzijusovih, najviša dnevna temperatura biće od 21 do čak 25 stepeni! IZDATA DVA HITNA UPOZORENjA: Od nedelje obilne padavine, prognoza se podudara sa majskim poplavama iz 2014.godine I drugi dan vikenda, sve do uveče, proteći će uz prolećno vreme. Veći deo dana biće pretežno sunčan, a posle podne...