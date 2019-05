Protest u Kragujevcu: Vlast vodi narod i Srbiju u sunovrat i diktaturu

Istoričar Čedomir Antić gradjanima okupljenim na Đačkom trgu rekao je da je pisao spisak svega lošeg što je uradio Vučić i započeo ga aferama, a da je izbrojao 120 afera za sedam godina. „To je hodajuća afera. On je okupio svraku i vranu, kuso i repato, najgore je doveo na mesto najboljih. I nije to sve. Zajedno sa tim svojim najgorim počeo je da urušava same temelje srpske države“, rekao je Antić. On je dodao da je Vučić oborio srpski Ustav,...