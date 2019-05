Protesti u Albaniji, policiju gađali bakljama

Tokom vikenda je na protestima izbilo nasilje, a pristalice opozicije gađale su policiju molotovljevim koktelima, dok je policija uzvraćala suzavcem. Bilo je povređenih na obe strane. Vođa glavne opozicione Demokratske partije, Ljuljzim Baša, rekao je da je to "protestni marš protiv nelegitimne vlade". On je naveo da su demonstranti krenuli ka pet lokacija koje simbolizuju institucije koje je zauzela vlada. To su kancelarija premijera,...