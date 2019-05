Dodik: Niko nije rekao da će biti rata, radi se o svečanosti

„Taj dan pripada emocijama i sećanju na Vojsku Republike Srpske“, rekao je Dodik i dodao da u zakonu piše da Treći pešadijski puk baštini tradiciju Vojske Republike Srpske. Šta bi bila tradicija, nego sve to o čemu smo govorili, rekao je Dodik. Povodom krivične prijave koju je protiv njega podneo hrvatski član Predsedništva BiH Željko Komšić, Dodik je rekao da on na to ima pravo i kratko konstatovao: „Videćemo.“ Na pitanje da li je...