Kurc posle sunovrata FPO-a: Kikl ne može sam sebe da istražuje

FPO ostala je tokom vikenda bez lidera i potpredsednika, Hajnc Kristijana Štrahea i Johana Gudenusa, nakon što su se pojavili video snimci iz 2017. na kojima se vidi kako nude jednoj navodnoj nećaki ruskog milijardera državne poslove za finansijsku podršku njihovoj stranci. Kurc je na to reagovao odlukom o prevremenim izborima, ali do izbora aktuelna vlada trebalo bi da upravlja zemljom. On je od koalicionog partnera zatražio da sklone Kikla...