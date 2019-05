"Potreban vam je politički potres": Pamela Anderson se uključila u izbore za Evropski parlament i poslala poruku Hrvatima

Blic pre 1 sat | Tanjug

Poznata glumica Pamela Anderson se nedavno uključila i u aktuelne izbore za Evropski parlament tako što je podržala Pokret za demokratizaciju Evrope 2025 (DiEM25).

Osnivači tog pokreta su bivši grčki ministar finansija Janis Varufakis te hrvatski filozof i aktivist Srećko Horvat, s kojim blisko sarađuje, prenosi hrvatski Portalnovosti.com. Kao i Anderson, DiEM25 snažno se zalaže za Green New Deal (Zeleni New Deal) – set političkih mera koji u fokus istovremeno stavlja klimatske promene i ekonomsku nejednakost. Govoreći o razlozima zašto je podržala pokret DiEM25, ona je kazala da joj se sviđa to što je taj