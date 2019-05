Danas sunčano i toplo, do 27 stepeni

Novi magazin pre 4 sata | Beta

Danas će biti sunčano i toplo, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Jutarnja temperatura od devet do 14, a najviša dnevna od 22 do 27 stepeni. U Beogradu će takođe biti sunčano i toplo, s temperaturom od 14 do 26 stepeni. Biometeorološka prognoza za nedelju, 26. maj 2019: Očekivane biometeorološke prilike mogu izazvati uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim i disajnim obolјenjima. Kod osetlјivih osoba su moguće meteoropatske reakcije u vidu pospanosti i glavobolјe.