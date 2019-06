VIDEO: Požar u stambenom bloku u Londonu, gasi ga 100 vatrogasaca

Radio 021 pre 2 sata | Tanjug

U istočnom delu Londona je izbio požar u stambenom bloku koji je zahvatio stanove od prizemlja do šestog sprata, objavila je lokalna vatrogasna brigada.

Rojters prenosi da je na mesto požara upućeno 15 vatrogasnih vozila i 100 vatrogasaca. List "Metro" prenosi da je požar izbio u delu Londona koji se zove Depas gardens. Portparol policije izjavio je da nema povređenih i da je u toku zatvaranje okolnih ulica. #Barking BREAKING: A huge blaze has erupted in a new build block of apartments believed to be Barking Riverside on De Pass Gardens in east London. London Fire Brigade say they have around 70