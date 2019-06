U velikom požaru u Londonu uništeno 20 stanova, dve osobe povređene

Novi magazin pre 2 minuta | Beta

U velikom požaru koji je danas izbio u jednoj zgradi u istočnom delu Londona uništeno je 20 stanova, a još 10 je oštećeno.

Lekarska pomoć ukazana je muškarcu i ženi zbog udisanja dima, a za sada nema izveštaja o drugim povređenim osobama, navodi Bi-Bi-Si. Požar je oko 15.30 po lokalnom vremenu zahvatio stanove od prizemlja do poslednjeg, petog sprata zgrade, saopštila je londonska vatrogasna služba. Fire at Barking river side @LondonFire need help pic.twitter.com/eR42R3QxZt Oko 100 vatrogasaca gasilo je požar 2,5 sata. Uzrok požara za sada nije poznat.