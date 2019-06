I narednih dana sunčano i toplo u celoj Srbiji

Dnevnik pre 9 sati | Tanjug

BEOGRAD: Prema prognozi RHZS u Srbiji će sutra biti sunčano i toplo, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, na istoku i uplaninskim predlima, ponegde kratkotrajni pljusak sa grmljavinom.

Vetar slab i umeren, istocni i jugoistocni. Najniza temperatura od 13 do 21 stepen C, a najvisa od 28 do 32. I u Beogradu će sutra biti sunčano i toplo sa slabim i umerenim, istočnim i jugoistočnim vetrom. Najniza temperatura oko 21 stepen C, a najvisa oko 31. Sunčano i veoma toplo vreme sa maksimalnom temperaturom od 31 do 37 stepeni zadržaće se do kraja sedmice Samo se u sredu posle podne uz lokalni razvoj oblacnosti na jugoistoku ponegde