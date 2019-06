Tramp optužio Iran za napad na tankere u Omanskom moru: Vidimo brod sa neeksplodiranom minom, i to je potpisao Iran

Kurir pre 36 minuta

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da je napade na dva tankera u Omanskom moru u Zalivu potpisao Iran, pozivajući se na video koji je objavio Pentagon. "Iran je to uradio.

Vidimo brod sa neeksplodiranom minom, i to je potpisao Iran", rekao je Tramp za Foks njus. Iran je demantovao da je odgovoran za napad koji se dogodio juče u Ormuskom moreuzu. Tramp je odbacio mogućnost da bi Teheran na duže vreme mogao da zatvori taj strateški morski prolaz. Iranci "neće zatvoriti moreuz. On neće biti zatvoren na duže i oni to znaju. To im je rečeno najstrožim rečima", rekao je američki predsednik. Državni sekretar SAD Majk