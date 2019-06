Nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku izaziva jezu i nelagodu: Nemoćni smo pred ovom silom prirode! (video)

Alo pre 1 sat | Alo.rs/D.N.

Zagreb je noćas pogodilo nevreme praćeno grmljavinom i munjama, a potom je počela da pada i jaka kiša sa gradom.

U poslepodnevnim satima jako nevreme zahvatilo je zapad Slavonije, a oko Novske i Okučana pao je grad veličine loptice za golf koji je oštetio nekoliko automobila. Nevreme je zabeleženo i u Dalmaciji, gde je najviše kiše palo iznad Dinarida i na padinama Kamešnice, sve do Hrvaca. IstraMet navodi da je u razmaku od dva sata registrovao čak 16.360 udara munja.