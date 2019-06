Republika Srpska neće pristati da bude članica NATO: Dodik poručio da slede primer Srbije

Telegraf pre 2 sata

- Ne govorimo da treba stvarati neprijateljstvo, ali ne možete očekivati da ja i ljudi prihvatimo NATO

Predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas u Budimpešti na sastanku sa predstavnicima Srba u Mađarskoj da Republika Srpska sledi Srbiju i da neće pristati na članstvo u NATO. On je istakao daje NATO bombardovanje Srpske i Srbije ostavilo posledice i ukazao na to da je došlo do povećanja broja malignih bolesti i kod dece, prenosi RTRS. Dodik je podsetio da je u Banjaluci napravljena roditeljska kuća za boravak dece koja