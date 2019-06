ODLOŽEN test iz matematike za četvrtak jer je "PROVALJEN"

InfoKG pre 1 sat | Branko Vukašinović

Polaganje testa iz matematike u okviru male mature, koje je bilo zakazano za danas od 9 sati, odloženo je za četvrtak, 20. jun.

To je saopštilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i dodaje da se termin održavanja kombinovanog testa neće menjati i da će ga osmaci polagati sutra. Kako je izjavio resorni ministar Mladen Šarčević, test je "provaljen". Ministar prosvete Mladen Šarčević za „Novosti” je izjavio da je test „provaljen” i to da se to dogodilo u nekoj školi. "Neko je otvorio rezervnu kesu sa testovima i prodao test iz matematike. Ne znamo gde se to