Rekordan broj izbeglih i raseljenih u 2018. godini

Iako manje prisutna u medijima u odnosu na protekle godine, izbeglička kriza u svetu ne jenjava. Statistika Ujedinjenih nacija je porazna. Broj izbeglih i raseljenih dostigao je rekordnih, gotovo 71 milion u 2018. godini, najviše u sedam decenija postojanja svetske organizacije. Polovina izbeglih su deca, a predviđanja su da će ubuduće broj raseljenih i tražilaca azila nastaviti da raste.

Od izbeglica iz Centralne Amerike, koje žele da uđu u Sjedinjene Države, četiri miliona raseljenih zbog krize u Venecueli, migranata koji Mediteranskom rutom pokušavaju da dopru do Evrope, do Rohinja muslimana koji su pod prisilom napustili Mjanmar. To je realnost za koju međunarodna zajednica još nema pravo rešenje. Najviše je onih koji beže od rata i progona. "Izbeglice smo već dve godine. Ne sviđa nam se ovakav život i želimo da se vratimo u