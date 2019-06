Moćna poruka iranskog generala trampu: Mogli smo da vam oborimo i avion sa 35 ljudi koji je pratio, ali smo se suzdržali! Nek vam to bude upozorenje! (video)

Kurir pre 2 sata

Komandant ratnog vazduhoplovstva iranske Islamske revolucionarne garde, brigadni general Amir Ali Hadžizade, izjavio je da su njegove snage, koje su oborile amrički dron nad svojom teritorijom, primetile i američki vojni avion P-8, u kom je bilo 35 osoba, ali su se suzdržale.

"Sa američkim dronom u regionu bio je i američki avion P-8 sa 35 ljudi. Ovaj avion je, takođe, ušao u naš vazdušni prostor i mogli smo da ga oborimo, ali nismo", izjavio je Hadžizade i dodao da su delovi američkog drona, čije je fotografije Iran danas objavio, dokaz da je američki dron bio iznad teritorije Irana kada ga je Garda oborila. BREAKING: Iran chillingly claims it could have shot down US plane with 35 on board https://t.co/1klkemsmuc