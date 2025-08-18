Putin, Zelenski i Tramp se sastaju ove nedelje? Domaćin mogućeg istorijskog susreta bi mogao da bude naš sused

Nova pre 1 sat  |  Autor: Ivana Kešanski
Putin, Zelenski i Tramp se sastaju ove nedelje? Domaćin mogućeg istorijskog susreta bi mogao da bude naš sused

Prema saznanjima Skaj njuza od evropskih diplomata, zavisno od ishoda današnjeg sastanka u Beloj kući, kasnije ove nedelje mogao bi da se održi susret američkog predsednika Donalda Trampa, ruskog lidera Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Naime, američke diplomate su zamolile evropske kolege da budu spremni za trilateralni sastanak o budućnosti rata u Ukrajini. Ako ne dođe do iznenadnih promena, saveznici SAD-a i EU-a saglasni su da se skup održi u Evropi. Tokom vikenda italijanska premijerka Đorđa Meloni predložila je Rim kao mesto održavanja, dok je francuski predsednik Emanuel Makron predložio Ženevu. Ministarstva spoljnih poslova Italije i Švajcarske već su poručila da su spremna da budu
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

BBC News pre 28 minuta
Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Danas pre 23 minuta
Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Južne vesti pre 18 minuta
Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Radio 021 pre 28 minuta
Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

NIN pre 18 minuta
Novi dan: Tramp – Zelenski: Ultimatum Ili pregovori?

Novi dan: Tramp – Zelenski: Ultimatum Ili pregovori?

N1 Info pre 1 sat
Milanović: Hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima

Milanović: Hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima

SEEbiz pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinUkrajinaEUItalijaRimBela kućaDonald TrampEmanuel MakronĐorđa Meloni

Svet, najnovije vesti »

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Pregovori Trampa, Zelenskog i evropskih lidera o ratu u Ukrajini i teritorijalnim pitanjima

Naslovi.ai pre 4 minuta
Sijarto: Obustavljen dotok ruske sirove nafte u Mađarsku, Kijev nas neće uvući u rat

Sijarto: Obustavljen dotok ruske sirove nafte u Mađarsku, Kijev nas neće uvući u rat

RTV pre 43 minuta
Španija: Veliki broj požara na severozapadu zemlje i dalje aktivan

Španija: Veliki broj požara na severozapadu zemlje i dalje aktivan

RTV pre 33 minuta
Prizori iz balkanske zemlje upalili alarm, meteorolozi nikad nisu bili ovako zabrinuti: "Presušila je!" (foto)

Prizori iz balkanske zemlje upalili alarm, meteorolozi nikad nisu bili ovako zabrinuti: "Presušila je!" (foto)

Blic pre 3 minuta
Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

Razgovor ili ultimatum: Šta je Tramp poručio Zelenskom uoči susreta u Americi

BBC News pre 28 minuta