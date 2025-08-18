Putin, Zelenski i Tramp se sastaju ove nedelje? Domaćin mogućeg istorijskog susreta bi mogao da bude naš sused

Prema saznanjima Skaj njuza od evropskih diplomata, zavisno od ishoda današnjeg sastanka u Beloj kući, kasnije ove nedelje mogao bi da se održi susret američkog predsednika Donalda Trampa, ruskog lidera Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Naime, američke diplomate su zamolile evropske kolege da budu spremni za trilateralni sastanak o budućnosti rata u Ukrajini. Ako ne dođe do iznenadnih promena, saveznici SAD-a i EU-a saglasni su da se skup održi u Evropi. Tokom vikenda italijanska premijerka Đorđa Meloni predložila je Rim kao mesto održavanja, dok je francuski predsednik Emanuel Makron predložio Ženevu. Ministarstva spoljnih poslova Italije i Švajcarske već su poručila da su spremna da budu