(VIDEO) Džejla: Milica mi je prijateljica, nisam je gledala kao konkurenciju! A evo šta kaže o Karleuši!

Svet pre 1 sat

Pobednica Zvezda Granda Džejla Ramović otkriva da joj je Milica Čikarić prijateljica i da je nije posmatrala kao konkurenciju, kaže da joj je saradnja sa Marijom Šerifović donela sve najbolje, a evo šta kaže o svom i o modnom stilu Jelene Karleuše: View this post on Instagram Džejla Ramović sumira utiske posle pobede A post shared by SVET (@svet_rs) on Jun 20, 2019 at 4:12pm PDT