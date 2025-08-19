"Raskinuli smo jer nisam želela da rađam": Ena Čolić o Bori Santani: "Nisam htela ni sina da upoznam sa njim", evo da li je živela u njegovom stanu

Rijaliti učesnica Ena Čolić rešila je da prokomentariše potez Bore Santane, koji ju je iznenadio.

On je izjavio da živi po tuđim stanovima i nazvao je "romskom snajkom". - Bora je neko ko pravi atmosferu po žurkama. Ja sam sa tadašnjim dečkom raskinula zato što nisam želela da rađam. Imam sina i nema potrebe da rađam drugo. Ako me neko ubedi da je "onaj pravi" onda bih. Bora je pričao da mi nismo bili ozbiljna veza, to je njegovo viđenje... - rekla je Ena prvo. - Nisam živela kod njega u stanu, ali jesam prespavala nekoliko puta. Nisam se preselila jer nisam