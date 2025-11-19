Propaganda 2.0 – ruski digitalni front

Propagandne kampanje postaju oslonjene na gustu mrežu poluizmišljenog materijala, što je savršeno okruženje za AI četbotove i automatizovane naloge da se angažuju, komentarišu i dele sadržaje u beskraj

Izveštaj Overload 2 evropske mreže CheckFirst publikovan krajem leta, dokumentovao je propagandne operacije povezane sa Rusijom, zasnovane na mogućnostima modernog informacionog ratovanja – preko skrivenih kanala, povezanih naloga i sve više sadržaja generisanih veštačkom inteligencijom koji brišu granicu između činjenica i izmišljotina. Overload 2 aplikaciju Telegram smešta u centar ovih operacija, označavajući je kao ogromno skladište propagande. Identifikovano