Rusija predala SAD dokaze o nameri da se napadne Putinova rezidencija; Zelenski: Spremamo se za ključne sastanke

RTS pre 23 minuta
Rat u Ukrajini – 1409. dan. Nakon ukrajinskog napada u Hersonskoj oblasti, Moskva preti odmazdom, ističući da je u pitanju teroristički akt. Rusija predala američkoj strani dokaze o nameri da se napadne Putinova rezidencija. Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručuje da se Kijev priprema za ključne međunarodne sastanke u vezi sa mirovnim procesom za okončanje rata i bezbednosnim garancijama.

Rusija je predala predstavniku kancelarije vojnog atašea ambasade SAD u Moskvi dešifrovane podatke o ruti, kao i kontroler ukrajinskog drona, korišćenog u pokušaju napada na rezidenciju predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Prema rečima načelnika Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Rusije Igora Kostjukova, dekodiranje navigacionih sistema koje su sprovele ruske obaveštajne agencije "nedvosmisleno je
Blic pre 10 sati
