Rat u Ukrajini – 1409. dan. Nakon ukrajinskog napada u Hersonskoj oblasti, Moskva preti odmazdom, ističući da je u pitanju teroristički akt. Rusija predala američkoj strani dokaze o nameri da se napadne Putinova rezidencija. Sa druge strane, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski poručuje da se Kijev priprema za ključne međunarodne sastanke u vezi sa mirovnim procesom za okončanje rata i bezbednosnim garancijama.

Rusija je predala predstavniku kancelarije vojnog atašea ambasade SAD u Moskvi dešifrovane podatke o ruti, kao i kontroler ukrajinskog drona, korišćenog u pokušaju napada na rezidenciju predsednika Vladimira Putina u Novgorodskoj oblasti, saopštilo je rusko Ministarstvo odbrane. Prema rečima načelnika Glavne obaveštajne uprave Generalštaba Rusije Igora Kostjukova, dekodiranje navigacionih sistema koje su sprovele ruske obaveštajne agencije "nedvosmisleno je