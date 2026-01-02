Broj žrtava napada u Hersonskoj oblasti porastao na 27

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Broj žrtava napada u Hersonskoj oblasti porastao na 27

MOSKVA - Broj poginulih u napadu bespilotnim letelicama na Hersonsku oblast porastao je na 27, uključujući dvoje maloletnika, saopštio je Istražni komitet Rusije.

Prema navodima ruskih zvaničnika, u noći između 31. decembra i 1. januara bespilotnim letelicama napadnuti su kafić i hotel u Hersonskoj oblasti na obali Crnog mora, pri čemu je ranjeno 29 osoba. Požar je zahvatio površinu od oko 500 kvadratnih metara. Guverner Hersonske oblasti Vladimir Saldo saopštio je da su 2. i 3. januar proglašeni za dane žalosti u toj oblasti. Rusija je juče zatražila od Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava da u
