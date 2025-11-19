Strasti ne prestaju! Aneli i Asmin na korak od pomirenja , večeras dogovorili da budu zajedno! (foto)

Alo pre 22 minuta
Strasti ne prestaju! Aneli i Asmin na korak od pomirenja , večeras dogovorili da budu zajedno! (foto)

Šok dijalog Aneli i Asmina

Učesnica Elite 9 Aneli Ahmić prišla je bivšem partneru Asminu Durdžiću kako bi razgovarali nakon njihove tuče u rijalitiju. Dogovorili su se da od večeras neće više jedni druge vređati i svađati se zbog svog deteta, te da će, kada je u pitanju njihov sukob, spustiti loptu i ponašati se odgovorno. - Ajde nabavi šampanjac i to je naša tajna - rekla je Aneli. - Da ga popijemo posle žurke - dodao je Asmin. PrintScreen YouTube/Zadruga Official Pogledaj galeriju
Blic pre 3 sata
