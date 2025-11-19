Od mržnje do strasti! Aneli i Asmin ne mogu jedno od drugog da se odvoje, uhvaćeni zajedno u garderoberu (foto)
Alo pre 19 minuta
Od najvećih dušmana do najboljih prijatelja
Asmin Durdžić posetio je Aneli Ahmić u garderoberu kako bi je posavetovao s kim da se druži i kako da provede večerašnju žurku. Dogovorili su se da će od večeras "spustiti loptu" kada je u pitanju njihov sukob, te da se više neće vređati zbog zajedničke ćerke Nore, već da će održavati korektne i prijateljske odnose.