"Hoćemo spojiti: Krevete?" Šok razgovor Aneli i Alibabe nakon tuče - pomirenje na pomolu: "Voleo bi ti, znam" (video)

Aneli izražava želju za podrškom od strane Asmina.

Razgovaraju o ličnim emocijama i razlozima sukoba. Aneli Ahmić prišla je Asminu Durdžiću kako bi sa njim porazgovarala nakon njihove tuče u rijalitiju. - 'Ajde nabavi šampanjac i to je naša tajna - rekla je Aneli. - I da ga popijemo posle žurke - rekao je Asmin. - Što ne spustiš loptu sa mnom? - pitala je Aneli. - 'Ajde hoću, ali da pričamo o lepim stvarima. Ne želim o rijalitiju i o prošlosti. Možemo pričati o tome šta ćemo večeras - rekao je Asmin. - Što ti ne