"Raskinuli smo jer nisam želela da rađam" Ena Čolić ne može više da ćuti o Bori Santani: "Nisam htela ni sina da upoznam sa njim"
Alo pre 53 minuta
Ena razjasnila odnos sa Borom Santanom
Rijaliti učesnica Ena Čolić odlučila je da prokomentariše potez Bore Santane, koji ju je iznenadio. Santana je svojevremeno izjavio da živi po tuđim stanovima i nazvao ju je "romskom snajkom". Ata/Aloilustracija – Bora je neko ko pravi atmosferu na žurkama. Sa tadašnjim dečkom sam raskinula zato što nisam želela da rađam. Imam sina i nema potrebe da rađam drugo dete. Ako me neko ubedi da je "onaj pravi", tada bih to uradila. Bora je pričao da naša veza nije bila