David i Ana se nikad žešće nisu posvađali: On je vuče, a ona ga gura od sebe! Razlog će vas šokirati! (video)

Kurir pre 1 sat

David Dragojević nije sačuvao mesto Ani Korać pored sebe, kako bi zajedno gledali jedno muzičko takmičenje, pa je usledila jedna od njihovih najvećih svađa.

Dragojević je došao do sobe kada je Ana ušla u nju i pokušao da se pomiri sa njom, ali ona nije želela da ga sasluša. Počela je da ga gura od sebe, a on je i dalje bio uporan. Na kraju je Koraćeva uspela da se izvuče i ode od njega. "Ovo je poslednji put, jesi li čula?! Sledeći put samo (odmahnuo rukama)", rekao je Dragojević. "Zaboravio si me", požalila si se Koraćeva. Kurir.rs, Foto: Printscreen Kurir Autor: Kurir