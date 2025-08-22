"Željka pratim u prvi razred, sa lenom ne razgovaram godinu dana": Ivan Marinković o pomirenju sa Kulićima i porukama od naslednice: "To je uticaj njene majke" (video)

Ivcan Marinković za "Blic" je priznao da se pomirio sa Marijom i Miljanom Kulić, nakon što su bili u zategnutim odnosima, pošto nije otišao sa sinom Željkom na more.

Ivan Marinković rekao je kako će 1. septembra naslednika željka Kulića ispraiti u prvi razred i da će mu kupiti potreban pribor za školu. - Nisam obećao da ću ispratiti sina prvi dan škole, to se podrazumeva, obećanje je bilo da ga vodim na more. On je bio sa bakom i mamom na moru. To je rešeno, čujem se sa Marijom, idem naravno sledeći petak d ga ispratimo konačno u prvi razred. Sa Miljanom se ne čujem, jer ume da lupeta svašta, ja više nemam živaca da igram