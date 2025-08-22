"Željka pratim u prvi razred, sa lenom ne razgovaram godinu dana": Ivan Marinković o pomirenju sa Kulićima i porukama od naslednice: "To je uticaj njene majke" (video)

Blic pre 49 minuta
"Željka pratim u prvi razred, sa lenom ne razgovaram godinu dana": Ivan Marinković o pomirenju sa Kulićima i porukama od…

Ivcan Marinković za "Blic" je priznao da se pomirio sa Marijom i Miljanom Kulić, nakon što su bili u zategnutim odnosima, pošto nije otišao sa sinom Željkom na more.

Ivan Marinković rekao je kako će 1. septembra naslednika željka Kulića ispraiti u prvi razred i da će mu kupiti potreban pribor za školu. - Nisam obećao da ću ispratiti sina prvi dan škole, to se podrazumeva, obećanje je bilo da ga vodim na more. On je bio sa bakom i mamom na moru. To je rešeno, čujem se sa Marijom, idem naravno sledeći petak d ga ispratimo konačno u prvi razred. Sa Miljanom se ne čujem, jer ume da lupeta svašta, ja više nemam živaca da igram
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Sa lenom ne razgovaram godinu dana" Ivan Marinković otkrio sve o odnosu sa ćerkom: "To je uticaj njene majke"

"Sa lenom ne razgovaram godinu dana" Ivan Marinković otkrio sve o odnosu sa ćerkom: "To je uticaj njene majke"

Alo pre 24 minuta
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Spektakularna scena na veselju: Najtraženijeg harmonikaša Borka Radivojevića ogrnuli srpskom trobojkom

Spektakularna scena na veselju: Najtraženijeg harmonikaša Borka Radivojevića ogrnuli srpskom trobojkom

Blic pre 14 minuta
"Aneli i luka neće opstati" Mateja Matijević izrešetao bivše cimere: "Anđela i Gastoz se i dalje foliraju"

"Aneli i luka neće opstati" Mateja Matijević izrešetao bivše cimere: "Anđela i Gastoz se i dalje foliraju"

Alo pre 4 minuta
"Sa lenom ne razgovaram godinu dana" Ivan Marinković otkrio sve o odnosu sa ćerkom: "To je uticaj njene majke"

"Sa lenom ne razgovaram godinu dana" Ivan Marinković otkrio sve o odnosu sa ćerkom: "To je uticaj njene majke"

Alo pre 24 minuta
Šlic na ivici incidenta, mreže gore: Đina provocira najnovijom objavom, obukla haljinu sa bezobraznim prorezom

Šlic na ivici incidenta, mreže gore: Đina provocira najnovijom objavom, obukla haljinu sa bezobraznim prorezom

Telegraf pre 19 minuta
"Željka pratim u prvi razred, sa lenom ne razgovaram godinu dana": Ivan Marinković o pomirenju sa Kulićima i porukama od…

"Željka pratim u prvi razred, sa lenom ne razgovaram godinu dana": Ivan Marinković o pomirenju sa Kulićima i porukama od naslednice: "To je uticaj njene majke" (video)

Blic pre 49 minuta