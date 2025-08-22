"Sa lenom ne razgovaram godinu dana" Ivan Marinković otkrio sve o odnosu sa ćerkom: "To je uticaj njene majke"

Alo pre 3 sata
"Sa lenom ne razgovaram godinu dana" Ivan Marinković otkrio sve o odnosu sa ćerkom: "To je uticaj njene majke"

Ivan Marinković iskreno o odnosu sa ćerkom i uticaju njene majke

Ivan Marinković je priznao da se pomirio sa Marijom i Miljanom Kulić, nakon što su bili u zategnutim odnosima, pošto nije otišao sa sinom Željkom na more. Marinković je istakao da će 1. septembra naslednika Željka Kulića ispratiti u prvi razred i da će mu kupiti sav potreban pribor za školu. Foto: Printscreen/instagram – Nisam obećao da ću ispratiti sina prvi dan škole, to se podrazumeva. Obećanje je bilo da ga vodim na more. On je bio sa bakom i mamom na moru. To
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Željka pratim u 1. razred, sa Lenom ne pričam" Ivan Marinković otvorio dušu: Ovo kaže o pomirenju sa Kulićima

"Željka pratim u 1. razred, sa Lenom ne pričam" Ivan Marinković otvorio dušu: Ovo kaže o pomirenju sa Kulićima

Telegraf pre 2 sata
"Željka pratim u prvi razred, sa lenom ne razgovaram godinu dana": Ivan Marinković o pomirenju sa Kulićima i porukama od…

"Željka pratim u prvi razred, sa lenom ne razgovaram godinu dana": Ivan Marinković o pomirenju sa Kulićima i porukama od naslednice: "To je uticaj njene majke" (video)

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

U Egiptu otkriven potonuli drevni grad star više 2.000 godina: Pronađene statue faraona, među njima i lik Ramzesa II

U Egiptu otkriven potonuli drevni grad star više 2.000 godina: Pronađene statue faraona, među njima i lik Ramzesa II

Blic pre 1 sat
Koliko često perete grudnjak? Dermatolog otkrio šta može da se dogodi ako to ne radite nakon ovoliko nošenja

Koliko često perete grudnjak? Dermatolog otkrio šta može da se dogodi ako to ne radite nakon ovoliko nošenja

Kurir pre 42 minuta
Spektakularna scena na veselju: Najtraženijeg harmonikaša Borka Radivojevića ogrnuli srpskom trobojkom

Spektakularna scena na veselju: Najtraženijeg harmonikaša Borka Radivojevića ogrnuli srpskom trobojkom

Blic pre 3 sata
Slavlje u domu emine Jahović! Svi na nogama, čestitke se samo nižu, pevačica blista od sreće (foto)

Slavlje u domu emine Jahović! Svi na nogama, čestitke se samo nižu, pevačica blista od sreće (foto)

Alo pre 2 sata
"Aneli i luka neće opstati" Mateja Matijević izrešetao bivše cimere: "Anđela i Gastoz se i dalje foliraju"

"Aneli i luka neće opstati" Mateja Matijević izrešetao bivše cimere: "Anđela i Gastoz se i dalje foliraju"

Alo pre 3 sata