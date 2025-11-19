Skupilo mu se sve: Luka napravio retrospektivu veze sa Aneli: Otkrio i šta misli o Sandri

Blic pre 16 minuta
Skupilo mu se sve: Luka napravio retrospektivu veze sa Aneli: Otkrio i šta misli o Sandri

Naveo je događaje koji su uključivali poklone i nesporazume sa Sandrom.

Govorio je o početku veze sa Aneli i okolnostima koje su je pratile. Luka Vujović došao je kod Ilije Pečenice kako bi sa njim razgovarao o Aneli Ahmić. Luka je napravio retrospektivu svoje veze sa Aneli. - Sandra je mene za sve gazila, nije mi dala da pričam sa nekim ako hoću da budem sa njom. Ja sam na sve pristajao osim za Aneli. Došao je Janjuš kao Deda Mraz i doneo poklon za Sandru. Mi smo ušli posle u vezu i bili do nekog februara. Posle je došla Lea. Ja sam
Otvori na blic.rs

Blic »

Počinje suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima: Među optuženima za stradanje 63 osobe - vlasnik objekta, gradonačelnik…

Počinje suđenje za tragediju u diskoteci u Kočanima: Među optuženima za stradanje 63 osobe - vlasnik objekta, gradonačelnik, nekoliko ministara...

Blic pre 56 minuta
Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Niš pod vodom! Kiša pretvorila ulice u reke i jezera, a neće stati do subote: Evo kada se očekuje pravi potop (foto/video)

Blic pre 36 minutajoš 1 povezana
Haos u Beloj kući: Novinarka pitala saudijskog princa o umešanosti u ubistvo Kašogija, Tramp pobesno: "Ne sramotite našeg…

Haos u Beloj kući: Novinarka pitala saudijskog princa o umešanosti u ubistvo Kašogija, Tramp pobesno: "Ne sramotite našeg gosta! (foto, video)

Blic pre 2 sata
Bajatović: Nisam srećan,ali ruski kapital u NIS-u mora da bude anuliran, gasa će biti

Bajatović: Nisam srećan,ali ruski kapital u NIS-u mora da bude anuliran, gasa će biti

Blic pre 1 sat
Predstavnički dom usvojio zakon o objavljivanju dosijea povezanih sa Epstajnom: Tramp rekao da će im dati sve

Predstavnički dom usvojio zakon o objavljivanju dosijea povezanih sa Epstajnom: Tramp rekao da će im dati sve

Blic pre 2 sata
Blic »

Zabava, najnovije vesti »

Skupilo mu se sve: Luka napravio retrospektivu veze sa Aneli: Otkrio i šta misli o Sandri

Skupilo mu se sve: Luka napravio retrospektivu veze sa Aneli: Otkrio i šta misli o Sandri

Blic pre 16 minuta
Ptica, stablo ili nešto treće - šta prvo vidite na slici: Zanimljiva optička iluzija otkriva koje su vaše najveće životne želje…

Ptica, stablo ili nešto treće - šta prvo vidite na slici: Zanimljiva optička iluzija otkriva koje su vaše najveće životne želje

Blic pre 6 minuta
Ana Sević napustila Srbiju: Na stolu kutija luksuznog brenda, a ona uživa punim plućima: "Grad koji volim"

Ana Sević napustila Srbiju: Na stolu kutija luksuznog brenda, a ona uživa punim plućima: "Grad koji volim"

Blic pre 1 sat
Željko Mitrović zatvorio Teatar Odeon: Otpustio sve zaposlene: "Sad na red idu i drugi" , evo ko je još ostao bez angažmana

Željko Mitrović zatvorio Teatar Odeon: Otpustio sve zaposlene: "Sad na red idu i drugi" , evo ko je još ostao bez angažmana

Blic pre 1 sat
Zola progovorio o ulasku u Elitu 9: Od honorara će vam se zavrteti u glavi, a evo šta kaže za Miljanu: "To je gluma"

Zola progovorio o ulasku u Elitu 9: Od honorara će vam se zavrteti u glavi, a evo šta kaže za Miljanu: "To je gluma"

Blic pre 31 minuta