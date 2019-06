Ljimaj skeptičan o konačnom sporazumu sa Srbijom

Danas pre 2 sata | Piše: RTK2

„Kosovo je spremno da započne dijalog sa Srbijom, koji je prekinut nakon odluke zvaničnika u Prištini da se proizvodima koji dolaze iz Srbije uvodi taksa od 100%“, navodi za Ekonomia Online potpredsednik Vlade i kopredsedavajući pregovaračkog tima za dijalog Fatmir Ljimaj.

Međutim, on je skeptičan da će doći do konačnog sporazuma koji podrazumeva obostrano priznavanje. Uslovljavanje dijaloga ukidanjem takse, je, kako on smatra, neozbiljno od strane Srbije, koja, prema Limaju, „ne može izaći iz prošlosti“. „Kosovo je već sutra spremno za dijalog bez uslovljavanja. On je u obostranom interesu naših zemalja i u interesu regiona. Ali, ja sam skeptičan zbog toga što vidim neozbiljnost kod srpske strane, koja se, čini