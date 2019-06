Trump popustio: Američke kompanije nastavljaju suradnju s Huaweijem

SEEbiz pre 1 sat | SEEbiz / H

OSAKA - Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u subotu u Osaki kako neće biti uvođenja dodatnih sankcija Kini "barem za sada" s obzirom da obje strane nastavljaju s pregovorima te je potvrdio da će američke tvrtke nastaviti opskrbljivati kineskog telekomunikacijskog diva Huawei.

Prema Trumpovim riječima, pregovori će se nastaviti "tamo gdje smo stali" kada je došlo do njihova prekida ranije tijekom godine. Također je potvrdio kako će Kina povećati svoju kupovinu američkih poljoprivrednih proizvoda. Trump je kazao kako će američkim tvrtkama biti dopušteno opskrbljivati kineskog telekomunikacijskog diva Huawei. "Šaljemo i prodajemo Huaweiju velik broj proizvoda koji se sklapaju u razne stvari koje oni izrađuju i kazao sam da je to OK, da