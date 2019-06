Oprez: Sutra i u utorak temperature i do 39 stepeni

IndeksOnline pre 35 minuta

BEOGRAD – U Srbiji će sutra i u utorak biti veoma toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 39 C, upozorio je Republicki hidrometeorološki zavod.

U Srbiji će sutra biti pretežno suncano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od 15 C do 21 C, a najviša dnevna od 34 C do 37 C. U Beogradu će takođe biti pretezno suncano i veoma toplo. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko 21 C, a najviša dnevna oko 36 C. Izgledi vremena u Srbiji sa sedam dana – do 8.jula: U utorak pretežno sunčano i veoma toplo. Uveče i tokom noći ka sredi na severu, a u sredu i u ostalim