Upozorenje RHMZ: Temperatura do 39 stepeni

Danas pre 11 minuta | Piše: Beta

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZS) je upozorio da se danas i sutra očekuje veoma toplo vreme u Srbiji, s najvišom dnevnom temperaturom od 35 do 39 stepeni Celzijusa.

Sutra, u utorak u Srbiji će vreme biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. U utorak uveče i tokom noći se na severu i zapadu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde očekuju kratkotrajni pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura bile od 15 do 23 stepena, a najviša dnevna od 34 do 39 stepeni. I u Beogradu će sutra vreme biti sunčano i veoma toplo, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja