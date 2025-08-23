Rajaner traži reakciju evropskih institucija zbog štrajka kontrole letenja u Srbiji

Beta pre 2 sata

Najveći evropski lou-kost avio-prevoznik Ryanair (Rajaner) saopštio je da je samo u prva dva dana štrajka srpskog Sindikata kontrole letenja (SКL) odložio 99 letova, što je uticalo na 17.800 putnika, zbog čega je zatražio reakciju institucija u Briselu.

Kompanija upozorava da štrajk ne utiče samo na putnike koji putuju iz ili ka Beogradu, već da će poremetiti prelete, kako je navela, "zato što srpski zakoni (...) ne štite prelete tokom štrajkova nacionalne kontrole leta, za razliku od drugih zemalja poput Italije, Španije i Grčke", odnosno utiču i na putnike koji nemaju vezu sa Srbijom.

"Ovo je potpuno nepravedno i ukazuje na potrebu da se putnički letovi (unutar) EU zaštite od nepotrebnog prekida zbog štrajkova nacionalnih kontrola leta, samo zato što slučajno prelaze taj vazdušni prostor. Rajaner poziva (Ursulu fon der Lajen) da preduzme hitne mere kako bi zaštitila prelete tokom štrajkova nacionalnih kontrola leta", navodi se u saopštenju.

Štrajk Sindikata kontrole letenja (SKL) u Beogradu počeo je u sredu, 20. avgusta, a trajaće ukupno 40 dana, odnosno do 30. septembra.

Osnovni zahtev SKL, kako je navedeno, odnosi se na hitno i značajno uvećanje zarada pojedinih kategorija zaposlenih.

Kontrola letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) naknadno je navela da se tokom ovog štrajka poštuje minimum procesa rada.

Portal Aero Telegraf navodi da se kroz prostor za koji je zadužena SMATSA, odnosno prostor iznad Srbije i Crne Gore, dnevno u sezoni prođe i do 3.000 letova, jer predstavlja jedan od važnijih koridora između severne i zapadne Evrope i destinacija na Balkanu, Bliskom istoku i jugoistočnoj Aziji.

(Beta, 23.08.2025)

