Ryanair traži reakciju europskih institucija zbog štrajka kontrole zračnog prometa u Srbiji

SEEbiz pre 1 sat
Ryanair traži reakciju europskih institucija zbog štrajka kontrole zračnog prometa u Srbiji

DUBLIN - Najveća europska niskotarifna zrakoplovna kompanija Ryanair objavila je da je samo u prva dva dana štrajka Sindikata kontrole zračnog prometa Srbije (SKL) odgodila 99 letova, što je utjecalo na 17.800 putnika, zbog čega je zatražila reakciju institucija u Bruxellesu.

Tvrtka upozorava da štrajk ne utječe samo na putnike koji putuju iz ili u Beograd, već da će poremetiti letove, kako je navela, "jer srbijanski zakoni (...) ne štite letove tijekom nacionalnih štrajkova kontrole leta, za razliku od drugih zemalja poput Italije, Španjolske i Grčke", tj. utječu i na putnike koji nemaju veze sa Srbijom. "Ovo je potpuno nepravedno i ukazuje na potrebu zaštite putničkih letova (unutar) EU od nepotrebnih poremećaja zbog nacionalnih
Otvori na seebiz.eu

Povezane vesti »

Ryanair reaguje na štrajk sindikata u Srbiji: Traže reakciju evropskih institucija

Ryanair reaguje na štrajk sindikata u Srbiji: Traže reakciju evropskih institucija

Flynaissus pre 2 sata
Ryanair traži reakciju evropskih institucija zbog štrajka kontrole letenja u Srbiji

Ryanair traži reakciju evropskih institucija zbog štrajka kontrole letenja u Srbiji

Slobodna Evropa pre 2 sata
Rajaner traži pomoć od Ursule fon der Lajen zbog štrajka Kontrole leta u Beogradu

Rajaner traži pomoć od Ursule fon der Lajen zbog štrajka Kontrole leta u Beogradu

Euronews pre 2 sata
Rajaner: Za 2 dana štrajka Sindikata kontrole letenja u Beogradu odloženo 99 letova, pozivamo EK da zaštiti prelete

Rajaner: Za 2 dana štrajka Sindikata kontrole letenja u Beogradu odloženo 99 letova, pozivamo EK da zaštiti prelete

RTV pre 4 sati
Srbija u centru avio-haosa Štrajk kontrole leta u Beogradi, iz Rajanera pisali Ursuli fon der Lajen – skoro 100 letova…

Srbija u centru avio-haosa Štrajk kontrole leta u Beogradi, iz Rajanera pisali Ursuli fon der Lajen – skoro 100 letova blokirano, hiljade putnika zaglavljeno

Dnevnik pre 4 sati
Rajaner traži reakciju evropskih institucija zbog štrajka kontrole letenja u Srbiji

Rajaner traži reakciju evropskih institucija zbog štrajka kontrole letenja u Srbiji

Radio 021 pre 6 sati
Rajaner reaguje na štrajk sindikata u Srbiji: Traže reakciju evropskih institucija

Rajaner reaguje na štrajk sindikata u Srbiji: Traže reakciju evropskih institucija

N1 Info pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaEUItalijaSindikatŠpanija

Ekonomija, najnovije vesti »

Srbija partner međunarodnog sajma AGRA 2025. u Sloveniji

Srbija partner međunarodnog sajma AGRA 2025. u Sloveniji

Danas pre 1 sat
Jelena prodaje vikendicu u Kovanici: Poseduje i garažu, plac od 21 ar, šumu, a voda je dovedena sa izvora - sve za 12.500…

Jelena prodaje vikendicu u Kovanici: Poseduje i garažu, plac od 21 ar, šumu, a voda je dovedena sa izvora - sve za 12.500 evra! (foto)

Blic pre 13 minuta
Lopovi u toku noći ukrali 500 svinja: Šokiraće vas način na koji su izveli ovu "operaciju"! Šteta veća od 100.000 €

Lopovi u toku noći ukrali 500 svinja: Šokiraće vas način na koji su izveli ovu "operaciju"! Šteta veća od 100.000 €

Kurir pre 3 minuta
Ovu stavku obavezno promenite u pasošu! Može skupo da vas košta ako to ne uradite, a čeka vas čak i zatvor

Ovu stavku obavezno promenite u pasošu! Može skupo da vas košta ako to ne uradite, a čeka vas čak i zatvor

Kurir pre 3 minuta
Ryanair traži reakciju europskih institucija zbog štrajka kontrole zračnog prometa u Srbiji

Ryanair traži reakciju europskih institucija zbog štrajka kontrole zračnog prometa u Srbiji

SEEbiz pre 1 sat