Ryanair reaguje na štrajk sindikata u Srbiji: Traže reakciju evropskih institucija

Najveći evropski lou-kost avio-prevoznik Ryanair saopštio je da je samo u prva dva dana štrajka srpskog Sindikata kontrole letenja (SКL) odložio 99 letova, što je uticalo na 17.800 putnika, zbog čega je zatražio reakciju institucija u Briselu.

Najveći evropski lou-kost avio-prevoznik Ryanair saopštio je da je samo u prva dva dana štrajka srpskog Sindikata kontrole letenja (SКL) odložio 99 letova, što je uticalo na 17.800 putnika, zbog čega je zatražio reakciju institucija u Briselu. Kompanija upozorava da štrajk ne utiče samo na putnike koji putuju iz ili ka Srbiji, već da će poremetiti prelete, kako je navela, "zato što srpski zakoni ne štite prelete tokom štrajkova nacionalne kontrole leta, za razliku
