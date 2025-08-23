Rajaner: Za 2 dana štrajka Sindikata kontrole letenja u Beogradu odloženo 99 letova, pozivamo EK da zaštiti prelete

RTV pre 6 sati  |  Tanjug
Rajaner: Za 2 dana štrajka Sindikata kontrole letenja u Beogradu odloženo 99 letova, pozivamo EK da zaštiti prelete

BEOGRAD - Irska niskotarifna avio-kompanija Rajaner pozvala je predsednicu Evropske komisije Ursulu fon der Lajen da hitno reformiše evropski sistem Kontrole vazdušnog saobraćaja i preduzme mere da zaštiti prelete tokom štrajka kontrole letenja, a nakon što je u prva dva dana štrajka Sindikata kontrole letenja u Beogradu (20-21. avgusta) odloženo 99 letova a pogođeno 17.800 putnika iz EU.

Kontrola leta u Beogradu najavila je 40-dnevni štrajk, počev od srede, 20. avgusta, a pored kašnjenja letova ka/iz Srbije, taj štrajk ce, takođe, poremetiti prelete. Rajaner u saopštenju ističe da je to zato što srpski zakoni o minimalnim uslugama ne štite prelete tokom štrajkova nacionalnih kontrola leta, za razliku od drugih zemalja poput Italije, Španije i Grčke. "Kao rezultat toga, iako štrajkuje kontrola leta u Beogradu, većina putnika sa poremećenim letovima
