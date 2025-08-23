Rajaner reaguje na štrajk sindikata u Srbiji: Traže reakciju evropskih institucija

Najveći evropski lou-kost avio-prevoznik Ryanair (Rajaner) saopštio je da je samo u prva dva dana štrajka srpskog Sindikata kontrole letenja (SКL) odložio 99 letova, što je uticalo na 17.800 putnika, zbog čega je zatražio reakciju institucija u Briselu.

Kompanija upozorava da štrajk ne utiče samo na putnike koji putuju iz ili ka Beogradu, već da će poremetiti prelete, kako je navela, "zato što srpski zakoni (...) ne štite prelete tokom štrajkova nacionalne kontrole leta, za razliku od drugih zemalja poput Italije, Španije i Grčke", odnosno utiču i na putnike koji nemaju vezu sa Srbijom. "Ovo je potpuno nepravedno i ukazuje na potrebu da se putnički letovi (unutar) EU zaštite od nepotrebnog prekida zbog štrajkova