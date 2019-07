Otvorene kapije Exit festivala, pristižu fanovi Kjura

Danas pre 27 minuta | Piše: Beta

Kapije 19. Egzit (Exit) festivala su otvorene, a prema ulazu već u velikom broju pristižu obožavaoci britanskog benda Kjur (The Cure), čiji nastup počinje u 20.30.

Na glavnoj bini posetioce već od 19.15 očekuju prve svirke, i to uz sastav „65daysofstatic“ koje je Robert Smit lično odabrao kao predgrupu za Kjur. Ceremonija otvaranja festivala tradicionalno je zakazana u ponoć, a njen glavni motiv je „Peace on Earth, Peace with Earth“, kako bi bila poslat apel za promene na nivou celog čovečanstva sa ciljem „da spasimo život na planeti“. Posetioce očekuje žurka na 40 bina i zona širom Petrovaradinske