Exit: Oboren rekord dnevne posete od 56.000 ljudi

Devetnaesti po redu EXIT festival je otvoren u četvrtak uz najposećeniju noć u devetnaest godina dugoj istoriji Exita sa prestignutih više od 56.000 posetilaca u toku 13 sati programa na 40 bina i zona širom Petrovaradinske tvrđave, saopštili su organizatori.

Veče su obeležile vanvremenske pesme jedne od najvećih muzičkih grupa svih vremena, The Cure. Punokrvni, celovečernji koncert u trajanju od dva i po sata upisao se u najsvetlije trenutke Exita, ali i kompletne muzičke istorije na ovim prostorima. 07:29 h 04.07.2019. Među skoro trideset pesama koje su Robert Smith i ekipa odsvirali našle su se i "Friday, I'm In Love", "Just Like Heaven", "Close to Me", te brojne druge koje su se horski pevale na glavnoj bini