Dačić "okrpio" Borisova: Pusti Špance na miru!

Mondo pre 32 minuta | Beta

Srpski ministar spoljnih poslova, Ivica Dačić, poručio je danas bugarskom premijeru Bojku Borisovu da poštuje stav EU po pitanju nezavisnosti Kosova a ne da "drži lekcije" novoizabranom šefu evropske diplomatije Žozepu Borelu.

Foto: Tanjug/MSP/Ognjen Stevanović Reagujući na izjavu Borisova da španski diplomata treba da zastupa interese EU po pitanju nezavisnosti Kosova, a ne svoje zemlje, koja ne priznaje Kosovo, Dačić je rekao da stav Unije "nije da je Kosovo nezavisno". "Bojko, ima da poštuješ stav EU, a ne držiš lekcije Borelu. Na šta to liči, to je bezobrazluk. Najviše me nervira licemerje, dosta mi je više toga. Da ne pričam da je dobio naše odlikovanje", kazao je Dačić. On je rekao