Kako je to moglo svima da promakne? Pokvaren plan Marka Miljkovića tek sada izašao na videlo, a Luna Đogani je očajna: "opet sam izgubila" (video)

Luna Đogani je na korak od pobede u Zadruzi dva, smatraju mnogi, ali ima onih koji misle da joj ni ta pobeda neće nadomestiti sve što je izgubila.

Naime, ono što je svima nama bilo pred očima sve ovo vreme jeste da je Marko Miljković, izgleda, imao plan od samog početka. Podsećamo, on je prošle godine ispao dan pred finale i nije bio favorit, a sada je zahvaljujući ljubavi sa Lunom kojom je intrigirao narodne mase, uspeo da opstane do finala. Ali, ne lezi vraže, ipak je u poslednjem činu odigrao svoj ključni potez - raskid. Dan pred kraj on je odlučio da prekine vezu sa Lunom koja je do tada slepo verovala u