Vučić: Svi bi život dali za Kosovo, ali niko neće tamo da živi

Predsednik Srbije Aleksandra Vučić izjavio je da je uspeo "dobar deo posla", u snabdevanju Srba na Kosovu osnovnim potrebama, "bar za narednih mesec dana", dodajući da "naravno nije moguće nekog snabdeti robom na narednih godinu dana".

Izvor: RTS "Uspeli samo da jedan dobar deo obezbedimo, kako - ne bih o tome", rekao je Vučić za RTS. Na pitanje o rešavanju kosovskog probema, on je rekao da je to "pitanje pre svega za Srbe i Albance". "Da su nas ostavili na miru moguće da bismo se mi već do sada dogovorili. Ali je problem je što ni Kosovo ni pitanje bivše Jugoslavije nije nikad bilo samo pitanje naroda koji tu žive", rekao je Vučić. Postizanje dogovora sa Albancima bi, prema njegovim rečima, bila