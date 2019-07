Stefanović: Nisam kandidat za "zamenu Vučića"

Mondo pre 18 minuta | mondo.rs, Fonet

Ministar unutrašnjih poslova i funkcioner Srpske napredne stranke (SNS) Nebojša Stefanović izjavio je danas da ne vidi boljeg predsednika stranke od Aleksandra Vučića, kao i da nije, niti će biti kandadidat za mesto predsednika SNS. Savez za Srbiju podneo je juče krivičnu prijavu protiv Stefanovića zbog "falsifikovanja dokumenata o završenom fakultetskom obrazovanju i odgovornih sa Megatrend fakulteta"

Foto: Mondo/Goran Sivački "Do decembra ćemo videti šta će biti, ali verujem da ne postoji bolji za to mesto od Aleksandra Vučića. To nije dobro samo za SNS, već i za Srbiju", rekao je Stefanović za televiziju Prva upitan o najavi da će se Vučić povući sa mesta predsednika SNS. Na pitanje da li je spreman da preuzme funkciju predsednika SNS ako se to od njega traži, Stefanović je kazao: "Ništa ne može da se traži od mene". Beogradski mediji objavili su danas da "u